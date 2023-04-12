После ДТП автомобиль взлетел в воздух и врезался в дом

Автомобиль Kia Stinger врезался в стоящие «Жигули» и отлетел на соседнее здание. Об инциденте, который произошел в Крыму, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

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Инцидент произошел под Ялтой, у поворота на Кореиз. По данным канала, белый Kia Stinger на скорости около 100 км/час въехала в припаркованные «Жигули». Столкнувшись с отечественным автомобилем, иномарка отлетела на здание и разнесла лестницу.