$82.18+2.6889.73+2.63
2 часа назад

В Крыму автомобиль после ДТП пролетел несколько метров по воздуху и врезался в дом

Газета.Ru

Автомобиль Kia Stinger врезался в стоящие «Жигули» и отлетел на соседнее здание. Об инциденте, который произошел в Крыму, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

После ДТП автомобиль взлетел в воздух и врезался в дом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел под Ялтой, у поворота на Кореиз. По данным канала, белый Kia Stinger на скорости около 100 км/час въехала в припаркованные «Жигули». Столкнувшись с отечественным автомобилем, иномарка отлетела на здание и разнесла лестницу.

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал. Судя по видео, повреждения получил также Lada Largus, который был припаркован рядом с «Жигулями».

ДТП,Lada Largus,Kia Stinger,Kia,Lada,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий