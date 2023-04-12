Женщина два дня провела в затопленном автомобиле и выжила

Женщина, считавшаяся пропавшей, была найдена живой в затопленном автомобиле. Об этом случае, произошедшем в американском штате Техас, сообщает theguardian.com.

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Отмечается, что женщина пропала 5 апреля и в тот же день полиция объявила ее в розыск. 7 апреля рыбаки заметили в озере на расстоянии 12 метров от берега затопленный черный внедорожник и позвонили местному шерифу.

Спустя некоторое время на озеро прибыли шериф и спасательная команда, которая стала вытаскивать машину на берег. Во время буксировки внедорожника выяснилось, что в салоне кто-то двигается. Позже оказалось, что это была женщина, пропавшая 5 апреля.