В США женщина два дня провела в затопленном автомобиле и выжила
Женщина, считавшаяся пропавшей, была найдена живой в затопленном автомобиле. Об этом случае, произошедшем в американском штате Техас, сообщает theguardian.com.
Отмечается, что женщина пропала 5 апреля и в тот же день полиция объявила ее в розыск. 7 апреля рыбаки заметили в озере на расстоянии 12 метров от берега затопленный черный внедорожник и позвонили местному шерифу.
Спустя некоторое время на озеро прибыли шериф и спасательная команда, которая стала вытаскивать машину на берег. Во время буксировки внедорожника выяснилось, что в салоне кто-то двигается. Позже оказалось, что это была женщина, пропавшая 5 апреля.
Спасатели благополучно извлекли женщину из автомобиля и передали медикам. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.