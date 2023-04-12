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13 минут назад

В Новосибирске пьяный водитель «Камаза» совершил пять ДТП

Лера Букина

ГУМВД по Новосибирской области сообщило, что водитель «Камаза», который уходил от преследования сотрудников полиции в Новосибирске, совершил пять столкновений с другими автомобилями. Есть предположение, что нарушитель в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Новосибирске пьяный водитель «Камаза» совершил пять ДТП
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В результате ДТП никто не пострадал.

Сообщение о действиях водителя поступило в дежурную около полудня. Экипажами ДПС был обнаружен грузовик на Дмитровском мосту.

Водитель несколько раз проигнорировал требования сотрудников полиции, после чего было организовано преследование.

В итоге автомобиль «Камаз» задержали в Ленинском районе. Как выяснилось, нарушителем является мужчина 1995 года рождения. В полиции также рассказали, что ему нельзя управлять транспортными средствами.

Мужчина не стал проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Полиция составила в отношении водителя административные протоколы. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сегодня Telegram-канал «Новости Москвы» сообщил, что в Подмосковье произошла массовая авария. По данным источника, ДТП случилось из-за того, что водитель скончался за рулем собственной машины.

ДТП,ГИБДД,
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