В Новосибирске пьяный водитель «Камаза» совершил пять ДТП

ГУМВД по Новосибирской области сообщило, что водитель «Камаза», который уходил от преследования сотрудников полиции в Новосибирске, совершил пять столкновений с другими автомобилями. Есть предположение, что нарушитель в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП никто не пострадал.

Сообщение о действиях водителя поступило в дежурную около полудня. Экипажами ДПС был обнаружен грузовик на Дмитровском мосту.

Водитель несколько раз проигнорировал требования сотрудников полиции, после чего было организовано преследование.

В итоге автомобиль «Камаз» задержали в Ленинском районе. Как выяснилось, нарушителем является мужчина 1995 года рождения. В полиции также рассказали, что ему нельзя управлять транспортными средствами.

Мужчина не стал проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Полиция составила в отношении водителя административные протоколы. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.