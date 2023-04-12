Сын экс-главы полиции Краснодара устроил второе смертельное ДТП

Уголовное дело о громком ДТП в Геленджике с участием сына бывшего начальника полиции Краснодара недавно передали из органов полиции в управление Следственного комитета РФ по краю. Пьяная авария, в которой погибла девушка, вызвала большой общественный резонанс в регионе. Дело в том, что ее виновник - 23-летний Александр Семенов, сын экс-начальника полиции столицы Кубани с 2003 по 2011 год. Как выяснилось, в 2017 году этот же молодой человек на отцовском автомобиле сбил пять дорожных рабочих и один из них умер.

То ЧП наделало много шума, но Семенов, как это ни удивительно, не был наказан. Прошло шесть лет... и снова трагедия.

После происшествия в Геленджике против Александра Семено-ва - он был за рулем Mercedes-Benz и на полном ходу врезался в дерево - возбудили уголовное дело. На пассажирском сиденье рядом с ним находилась 23-летняя студентка юрфака Кубанского госуниверситета, скончавшаяся через пару дней в больнице. Теперь это дело ведут специалисты СК.

В соцсетях дискутируют, удастся ли и на сей раз юноше из обеспеченной семьи уйти от реального наказания

"В ходе расследования следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, - так прокомментировали происходящее в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Пока что в интересах следствия, действительно, сказать больше нечего и нельзя".

Но правоохранители уже установили: согласно результатам анализа крови, Семенов в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Самого молодого человека допросить пока нельзя, он находится в реанимации одной из краевых клиник. По словам медиков, была угроза ампутации ноги, но врачам удалось спасти ее. Сейчас фигурант дела поправляется.

А тем временем соцсети полны рассказами о произошедшем шесть лет назад, 29 июня 2017 года, - уж больно много параллелей возникает.

Как уже рассказывала "РГ", в тот день утром, в 4:30, 17-летний Александр Семенов, без водительских прав и в нетрезвом состоянии, сел за руль отцовского Land Rover и поехал кататься по центру Краснодара. На улице Дзержинского он нарушил правила дорожного движения, а когда сотрудники ДПС попытались его задержать, не остановился, решив сбежать от них. Полицейские пустились в погоню, а уходивший от преследования подросток врезался в находившихся на обочине пятерых дорожных рабочих. Мужчины получили тяжелые травмы: переломы таза, рук и ног. Один из пострадавших затем скончался в больнице.

Сама же иномарка, на которой ехал Александр Семенов, вспыхнула и загорелась, но он успел покинуть машину и не пострадал.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. По словам сотрудников полиции, подозреваемому грозило до семи лет лишения свободы в колонии. Именно такого наказания для виновника требовала прокуратура Краснодарского края.

На скамье подсудимых вчерашний школьник сидел с виноватым видом. Но самое поразительное, что пострадавшие, несмотря на тяжелые увечья, просили не наказывать Семенова по всей строгости закона. И дело было не в раскаянии подростка: жертвам ДТП родственники виновника посулили золотые горы. В кулуарах суда они не скрывали, что им обещана приличная материальная помощь.

Так это или нет, но семья Александра Семенова действительно могла себе позволить подобные траты. В то время его мать Ольга Семенова была в числе самых обеспеченных депутатов городской думы, имея годовой доход в 29 миллионов рублей. По данным из открытых источников, на тот момент за ней числились восемь компаний, три дома, три квартиры, земельный участок и 23 нежилых коммерческих помещения. Она являлась владельцем автобуса ГАЗ, автомобилей Mercedes Benz, Range Rover и Lexus. Благодаря ее декларации о доходах также стали известны доходы ее супруга, отца виновника ДТП, Александра Семенова - старшего. Он владел двумя домами, 15 квартирами, пятью земельными участками.

До приговора суда Александр Семенов - младший полтора года находился под домашним арестом. Но, по словам однокурсников, продолжал посещать лекции на юрфаке КубГУ со специальным браслетом на ноге.

В ноябре 2018 года сына экс-начальника полиции Краснодара суд приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, а также к лишению прав на управление автомобилем сроком на один год. При этом в счет отбывания наказания зачли те самые 1,5 года, пока шел процесс. Кроме того, по истечении половины срока осужденный имел право получить условно-досрочное освобождение за примерное поведение.

Скорее всего, именно так и произошло: ведь, по данным надзорных ведомств Адыгеи и Краснодарского края, ни в одном из двух регионов Александр Семенов наказание не отбывал, то есть устроив пьяную автокатастрофу с погоней, гибелью человека и травмированием еще пяти рабочих, виновник ДТП не просидел, судя по всему, в камере ни одного дня и сразу после суда продолжил жить в прежнем ритме.

Теперь же, после второго смертельного ДТП, ему грозит 12 лет лишения свободы. А посетители сетей вовсю дискутируют: удастся ли и на сей раз юноше из очень обеспеченной семьи уйти от наказания за случившееся?

"РГ" продолжит наблюдать за ходом скандального уголовного дела.

Семейное предприятие

Происшествие с Александром Семеновым - младшим явно стоило карьеры его матери и отцу: после трагедии 2017 года никаких высоких должностей ни Ольга Семенова, ни ее муж, Александр Семенов - старший, больше не занимали.

В настоящий момент супруги ведут серьезный совместный бизнес. По данным из открытых источников, у семьи есть две компании - "Европа" и "Екатеринодар", которые занимаются озеленением, благоустройством территорий, высадкой деревьев, а также ремонтом дорог и канализации. Успешно развиваться им помогают крупные госконтракты, которые исчисляются десятками, а иногда и сотнями миллионов рублей.

Почему уволился полковник Семенов

Официально Александр Семенов - старший ушел с должности начальника милиции Краснодара по собственному желанию в связи с выслугой лет и к 2017 году, когда его сын впервые устроил смертельное ДТП, уже находился в отставке. Однако увольнению из правоохранительных органов предшествовал скандал с участием тогдашнего губернатора Кубани Александра Ткачева. Глава региона публично отчитал руководство УВД Краснодара и потребовал сменить его. Самого Александра Семенова на совещании не было, он находился на больничном.

"Думаю, в ближайшее время мы найдем начальника УВД, поставим нового, обязательно из другого города, чтобы он не был связан ни с бизнесом, ни с криминалом, ни с кем", - заявил тогда губернатор.

Что он имел в виду - непонятно. Однако после этого скандального совещания полковник Семенов в скором времени написал заявление и ушел с поста. Было ли это совпадением - остается только гадать.

"Вашу честь" заменили на "подсудимый"

На Кубани завершили расследование еще одного громкого дела в отношении судьи из Краснодара, виновного в ДТП. Эта история произошла еще весной 2020 года: служитель Фемиды Юрий Захарчевский не только сбил велосипедиста на своем внедорожнике, но и сбежал с места ЧП. А пострадавший молодой человек от полученных травм умер в больнице.

Уголовное дело по факту ДТП возбудили лишь через месяц после смерти потерпевшего и спустя пять месяцев после наезда. Вообще все двигалось крайне медленно, пока историю не предали огласке, в том числе на страницах "РГ". При этом сам момент ДТП зафиксировали видеокамеры, и на кадрах хорошо видно, как автомобиль даже не притормозил, сбив человека. Как говорится, без загадочных "делодвижений" тут явно не обошлось.

В итоге, основываясь на данных материалах, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин пришел к выводу, что статус краснодарского судьи Юрия Захарчевского в деле должен измениться - со "свидетеля" на "обвиняемого". Дать согласие на это он попросил Высшую квалификационную коллегию судей РФ. Ее решения Захарчевский ждать не стал и уволился сам.

Потом последовало обжалование в Конституционном суде РФ, но тот, рассмотрев обращение, отказал бывшему судье в принятии жалобы. Так Юрий Захарчевский изменил обращение к себе с "Ваша честь" на "подсудимый".