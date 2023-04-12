Пьяный водитель ВАЗа на буксире сбил инспектора ДПС

На трассе «Екатеринбург — Тюмень» водитель ВАЗ-2109, который буксировала другая Lada, протаранил ранее остановленную инспектором ДПС Mazda и сбил с ног самого полицейского. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, инцидент произошел в городе Заречном во время проверки водителей. Старший лейтенант полиции остановил Mazda и вслед за этим Lada 2110, которая буксировала ВАЗ-2109. Водитель перевозимой на буксире «девятки» был пьян и оказался не в состоянии затормозить на неисправном автомобиле. В результате этого он врезался в Mazda и сбил полицейского, который получил разрыв связок ключицы и был госпитализирован.