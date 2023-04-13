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В Златоусте грузовик на полном ходу врезался в жилой дом

Фура на полном ходу врезалась в панельную пятиэтажку в городе Златоуст Челябинской области.Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что водитель на Scania, спускаясь с горки на улице 40 лет Победы, не справился с управлением. Грузовик съехал с дороги и врезался в стену жилого дома. От удара кабина смялась, а сама машина загорелась.

Водитель погиб на месте, жители дома не пострадали.

Ранее сообщалось, что автобус с музыкантами группы «Слот» попал в ДТП в Комсомольске-на-Амуре.

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