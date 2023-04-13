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1 час назад

Мотоциклист врезался в дорожный знак и автомобиль в Москве

Газета.Ruиещё 1

Водитель мотоцикла врезался в стойку дорожного знака и автомобиль на улице Грекова в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Мотоциклист врезался в дорожный знак и автомобиль в Москве
Фото: Телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»Телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

«Ночью на улице Грекова 19-летний водитель мотоцикла совершил столкновение с последующим наездом на металлическую стойку дорожного знака с автомашиной марки Lada», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП погибла девушка-пассажир мотоцикла. О состоянии водителя ничего не говорится. Судя по фото, легковой автомобиль Lada Granta и мотоцикл получили незначительные повреждения.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске автомобиль «Жигули» упал в реку с моста. О том, что стало причиной аварии, неизвестно.

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