Мотоциклист врезался в дорожный знак и автомобиль в Москве

Водитель мотоцикла врезался в стойку дорожного знака и автомобиль на улице Грекова в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Фото: Телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ» Телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

«Ночью на улице Грекова 19-летний водитель мотоцикла совершил столкновение с последующим наездом на металлическую стойку дорожного знака с автомашиной марки Lada», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП погибла девушка-пассажир мотоцикла. О состоянии водителя ничего не говорится. Судя по фото, легковой автомобиль Lada Granta и мотоцикл получили незначительные повреждения.