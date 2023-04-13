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44 минуты назад

В Геленджике пьяный гаишник на вездеходе устроил смертельное ДТП

Газета.Ruиещё 1

В Геленджике нетрезвый сотрудник ГИБДД прокатил своего друга на вездеходе, не справился с управлением и перевернулся. Пассажир скончался на месте, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

В Геленджике пьяный гаишник на вездеходе устроил смертельное ДТП
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Автоинспектор и лейтенант Денис отдыхал вместе с другом Русланом, готовя шашлыки. В какой-то момент оба решили прокатиться на вездеходе Yamaha Дениса, он же сел за руль. Недалеко от улицы Островского гаишник потерял управление вездеходом. Руслан получил травму черепа и скончался на месте происшествия.

Отмечается, что полицейский попытался переложить вину на погибшего. Денис рассказал следователям, что отошел в туалет, а его друг в этот момент сел за руль вездехода и перевернулся. То же самое он рассказал супруге Руслана. После поминок на допросе гаишник решился объяснить, как все было на самом деле. Его уволили и возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

ДТП,ГИБДД,
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