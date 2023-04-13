В Геленджике пьяный гаишник на вездеходе устроил смертельное ДТП

Автоинспектор и лейтенант Денис отдыхал вместе с другом Русланом, готовя шашлыки. В какой-то момент оба решили прокатиться на вездеходе Yamaha Дениса, он же сел за руль. Недалеко от улицы Островского гаишник потерял управление вездеходом. Руслан получил травму черепа и скончался на месте происшествия.

Отмечается, что полицейский попытался переложить вину на погибшего. Денис рассказал следователям, что отошел в туалет, а его друг в этот момент сел за руль вездехода и перевернулся. То же самое он рассказал супруге Руслана. После поминок на допросе гаишник решился объяснить, как все было на самом деле. Его уволили и возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.