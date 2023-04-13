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59 минут назад

В Колумбии бегемот спровоцировал ДТП

Российская Газета

Необычное ДТП произошло в Колумбии. Как отмечают местные СМИ, его спровоцировал бегемот, вышедший на дорогу. Грузовой автомобиль на полном ходу врезался в животное, в результате столкновения млекопитающее погибло. Эта авария стала первыми крупным ДТП с участием бегемота, и вторым в принципе в истории страны (в конце прошлого года произошло легкое столкновение между таким животным и автомобилем, но тогда никто не пострадал).

В Колумбии бегемот спровоцировал ДТП
Фото: ru.wikinews.orgru.wikinews.org

Речь идет об одной из особей из стада, которое когда-то завел наркобарон Пабло Эскобар. В 1980-е он завез в Колумбию четыре бегемота, которых держал на территории своей виллы. В 1993 году наркобарон был убит в перестрелке с полицией, и животные остались без присмотра. За минувшие годы стадо серьезно увеличилось, сегодня в нем около 150 голов.

ДТП,Пабло Эскобар,
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