Российский турист в Таиланде попал в ДТП с "человеком-ракетой"

В Таиланде произошло ДТП с участием российского туриста Олега Афанасенко и французского мотогонщика Эрика Тебуля, известного как «человек-ракета». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тайский портал ThaiRath.

Фото: Thairath TV Thairath TV

По предварительным данным, Эрик Тебуль направлялся к пляжу Камала, а Афанасенко двигался в противоположном направлении в сторону Таланга. В результате ДТП французский спортсмен получил травму правой руки и был госпитализирован. По словам свидетелей инцидента, россиянин оказался на пути Тебуля в повороте.

Обоих участников столкновения проверили на алкогольное опьянение, тесты были отрицательными. Другие подробности ДТП и состояние россиянина Афанасенко не уточняются.