Российский турист в Таиланде попал в ДТП с "человеком-ракетой"

В Таиланде произошло ДТП с участием российского туриста Олега Афанасенко и французского мотогонщика Эрика Тебуля, известного как «человек-ракета». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тайский портал ThaiRath.
По предварительным данным, Эрик Тебуль направлялся к пляжу Камала, а Афанасенко двигался в противоположном направлении в сторону Таланга. В результате ДТП французский спортсмен получил травму правой руки и был госпитализирован. По словам свидетелей инцидента, россиянин оказался на пути Тебуля в повороте.
Обоих участников столкновения проверили на алкогольное опьянение, тесты были отрицательными. Другие подробности ДТП и состояние россиянина Афанасенко не уточняются.
Эрик Тебуль начал профессиональную карьеру мотогонщика в 1980 году и стал обладателем нескольких рекордов и титулов в заездах по прямой. В 1993 году он стал чемпионом мира в классе 250cc, а в 1995 году – в классе 500cc. В 2022 году француз установил мировой рекорд в заезде на четверть мили и объявил о завершении карьеры.