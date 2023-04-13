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10 минут назад

Российский турист попал в ДТП с "человеком-ракетой" в Таиланде

Газета.Ru

В Таиланде произошло ДТП с участием российского туриста Олега Афанасенко и французского мотогонщика Эрика Тебуля, известного как «человек-ракета». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тайский портал ThaiRath.

Российский турист в Таиланде попал в ДТП с "человеком-ракетой"
Фото: Thairath TVThairath TV

По предварительным данным, Эрик Тебуль направлялся к пляжу Камала, а Афанасенко двигался в противоположном направлении в сторону Таланга. В результате ДТП французский спортсмен получил травму правой руки и был госпитализирован. По словам свидетелей инцидента, россиянин оказался на пути Тебуля в повороте.

Обоих участников столкновения проверили на алкогольное опьянение, тесты были отрицательными. Другие подробности ДТП и состояние россиянина Афанасенко не уточняются.

Эрик Тебуль начал профессиональную карьеру мотогонщика в 1980 году и стал обладателем нескольких рекордов и титулов в заездах по прямой. В 1993 году он стал чемпионом мира в классе 250cc, а в 1995 году – в классе 500cc. В 2022 году француз установил мировой рекорд в заезде на четверть мили и объявил о завершении карьеры.

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