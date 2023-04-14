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На Сахалине водитель выжил после падения бетонного столба на автомобиль

Железобетонный столб упал на припаркованный автомобиль «УАЗ Патриот» в Макаровском районе Сахалинской области. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчета» со ссылкой на ГИБДД.

Водитель выжил после падения бетонного столба на «УАЗ Патриот»
© ГИБДД УМВД России по Сахалинской области

Отмечается, что 33-летний водитель двигался по территории на погрузчике Shantui задним ходом. В какой-то момент он въехал в железобетонную мачту, которая впоследствии упала на припаркованный «УАЗ Патриот».

В салоне внедорожника находился водитель, который получил травмы. Судя по фото, кузов автомобиля сильно помят. Полиция проводит проверку инцидента.

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