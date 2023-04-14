Отдыхающий в Таиланде россиянин попал в ДТП с «Человеком-ракетой»

Российский турист Олег Афанасенко, отдыхающий в Таиланде, попал в ДТП с экс-чемпионом мира по мотогонкам Эриком Тебулем, также известным как «Человек-ракета». Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел неподалеку от популярного курортного острова Пхукет. Оба мужчины находились за рулем мотоциклов Honda. Французский гонщик направлялся к пляжу Камала, а россиянин двигался в противоположном направлении, в результате чего они столкнулись.

Тебуль получил травму правой руки, его направили в больницу. О состоянии Афанасенко не сообщается.

«Свидетели предположили, что россиянин подрезал француза на повороте», — пишет издание.

Отмечается, что оба участника аварии прошли проверку на трезвость. Сотрудники полиции доставили оба мотоцикла в участок. Правоохранители осматривают дорогу и берут показания для проведения дальнейшего расследования.