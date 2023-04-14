$81.50-0.1790.16+0.16
25 минут назад

В Москве самосвал опрокинулся на бок во время разгрузки

Газета.Ru

Грузовой автомобиль с землей в кузове опрокинулся Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в районе Братеево. Судя по видео, самосвал привез землю для газона и начал ее выгружать. В какой-то момент водитель решил проехать немного вперед, но машина с поднятым кузовом начала заваливаться на бок и опрокинулась. Земля из кузова засыпала проезжую часть.

Отмечается, что водитель в момент ДТП находился в кабине, он серьезно не пострадал.

Ранее сообщалось, что компания «Вкусвилл» решила пока что не увольнять курьера, который ранее на большой скорости на электровелосипеде чуть не сбил прохожих в Москве.

ДТП,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий