В Москве самосвал опрокинулся на бок во время разгрузки

Грузовой автомобиль с землей в кузове опрокинулся Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в районе Братеево. Судя по видео, самосвал привез землю для газона и начал ее выгружать. В какой-то момент водитель решил проехать немного вперед, но машина с поднятым кузовом начала заваливаться на бок и опрокинулась. Земля из кузова засыпала проезжую часть.

Отмечается, что водитель в момент ДТП находился в кабине, он серьезно не пострадал.