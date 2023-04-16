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Россиянин покончил с собой после ДТП с пострадавшими

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Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием большегруза и легкового автомобиля произошло в Ивановской области, пишет МВД России.

Россиянин покончил с собой после ДТП с пострадавшими
© РИА Новости

Авария произошла в субботу, 15 апреля, около 19:00. В поселке Ново-Талицы большегруз Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковой автомашиной Kia Rio. После этого фургон выехал за пределы дороги и остановился.

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В результате происшествия пострадали водитель и пассажирка легкового автомобиля. При этом предполагаемый виновник инцидента на неоднократные требования сотрудников полиции выйти из кабины не реагировал. «Он покинул водительское место и перебрался в глубь кабины, где покончил жизнь самоубийством», — уточняется в сообщении.

Ранее пьяный россиянин в Екатеринбурге на чужом авто устроил смертельное ДТП и бросил погибшего. Мужчина за рулем Renault врезался в стоявший на светофоре грузовик Fuso Canter. Находившийся в легковушке пассажир погиб. Водитель бросил его, сбежав с места ДТП.

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