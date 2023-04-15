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1 час назад

Жительница ЯНАО разбила семь автомобилей на парковке и сбежала

Ura.Ru

В Новом Уренгое (ЯНАО) девушка во время движения на парковке во дворе дома микрорайона Энтузиастов повредила семь автомобилей и скрылась с места происшествия. Об этом сообщают в социальных сетях.

В Новом Уренгое женщина разбила семь автомобилей и сбежала
Фото: ТАССТАСС

«Во дворе микрорайона Энтузиастов девушка разбила семь машин и убежала», — сообщается в telegram-канале «Импульс Севера. Новый Уренгой».

Нарушительница двигалась на автомобиле Hundai. После столкновения с последним автомобилем, сработала подушка безопасности водителя и девушка сбежала с места ДТП.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО на 377 километре трассы Сургут — Салехард, получившей неофициальное название «трасса смерти», произошло лобовое столкновение внедорожника и грузовой фуры с прицепом. Водитель внедорожника погиб на месте.

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