В Новом Уренгое женщина разбила семь автомобилей и сбежала

В Новом Уренгое (ЯНАО) девушка во время движения на парковке во дворе дома микрорайона Энтузиастов повредила семь автомобилей и скрылась с места происшествия. Об этом сообщают в социальных сетях.

Фото: ТАСС ТАСС

«Во дворе микрорайона Энтузиастов девушка разбила семь машин и убежала», — сообщается в telegram-канале «Импульс Севера. Новый Уренгой».

Нарушительница двигалась на автомобиле Hundai. После столкновения с последним автомобилем, сработала подушка безопасности водителя и девушка сбежала с места ДТП.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.