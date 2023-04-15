В Башкирии ветер за полчаса опрокинул два автомобиля

В Баймакском районе Башкирии сильный ветер стал причиной двух ДТП за полчаса, сообщается в Telegram-канале главы ГИБДД Башкортостана Владимира Севастьянова .

«Вчера на 7 км автодороги Баймак-Амангильдино-Серменево около десяти часов утра 84-летний пожилой мужчина за рулем ВАЗ-2106, по предварительной информации, не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием», — отмечается в сообщении.

В результате пожилой водитель и его 80-летняя супруга получили травмы и обратились за медпомощью. Спустя полчаса на этом же участке дороги опрокинулся другой ВАЗ под управлением 42-летнего мужчины. Водители рассказали, что в обоих случаях причиной потери управления стал сильный боковой ветер.