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Baza: два сотрудника ППС с признаками опьянения протаранили машину в Подмосковье

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В подмосковной деревне Сабурово автомобиль, в котором находились двое сотрудников патрульно-постовой службы полиции и три девушки, врезался в припаркованный BMW. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, после ДТП полицейские пытались отогнать автомобиль и уехать, однако им помешали местные жители, которые вызвали ГИБДД. Со слов очевидцев, сотрудники ППС были пьяны. Того из них, который сидел за рулем, отправили на медосвидетельствование, однако по возвращении он хвастался, что его не «продували» на алкометре и угрожал собравшимся у машин людям избиением, утверждает Baza.

Ранее стало известно, что в Новом Уренгое женщина протаранила семь автомобилей на парковке и сбежала с места происшествия. А в Башкирии сильный ветер опрокинул две машины на дороге.

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