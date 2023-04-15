По его данным, после ДТП полицейские пытались отогнать автомобиль и уехать, однако им помешали местные жители, которые вызвали ГИБДД. Со слов очевидцев, сотрудники ППС были пьяны. Того из них, который сидел за рулем, отправили на медосвидетельствование, однако по возвращении он хвастался, что его не «продували» на алкометре и угрожал собравшимся у машин людям избиением, утверждает Baza.