В Подмосковье полицейский на личном автомобиле Hyundai врезался в BMW, припаркованный во дворе. Страж порядка отказался от медицинского освидетельствования, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, инцидент произошел в Красногорске. Сотрудник полиции не справился с управлением и повредил немецкую иномарку. Очевидцами аварии стали жильцы. Они вызвали полицейский патруль. Прибывший наряд задержал коллегу, однако он отказался проходить медицинскую экспертизу.

Составлен административный протокол. Началась служебная проверка, которая должна выяснить, был ли сотрудник нетрезв в момент ДТП.