В Ивановской области произошло ДТП с участием большегруза и легковушки

Автомобильная авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла в Ивановской области, сообщает УМВД по региону.

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ДТП случилось в поселке Ново-Талицы. По предварительным данным, Mercedes выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Kia Rio. После этого фургон выехал за пределы дороги. Пострадали водитель и пассажирка легкового автомобиля.

Предполагаемый виновник аварии на требования прибывших полицейских выйти из кабины не реагировал, перебрался вглубь кабины, где покончил жизнь самоубийством.