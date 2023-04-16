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59 минут назад

В Ивановской области произошло ДТП с участием большегруза и легковушки

Национальная Служба Новостей

Автомобильная авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла в Ивановской области, сообщает УМВД по региону.

В Ивановской области произошло ДТП с участием большегруза и легковушки
Фото: ТАССТАСС

ДТП случилось в поселке Ново-Талицы. По предварительным данным, Mercedes выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Kia Rio. После этого фургон выехал за пределы дороги. Пострадали водитель и пассажирка легкового автомобиля.

Предполагаемый виновник аварии на требования прибывших полицейских выйти из кабины не реагировал, перебрался вглубь кабины, где покончил жизнь самоубийством.

Число пострадавших в аварии под Новосибирском с участием автобуса увеличилось до 11 человек, троих из них отправили в больницу, рассказали в областном Министерстве здравоохранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ДТП,Kia Rio,Kia,
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