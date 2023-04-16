Смертельное ДТП произошло в центре Читы
Водитель «Хонды» погиб в результате лобового столкновения с «Лексусом» на улице Кастринская, 4 в Чите вечером 15 апреля. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Забайкальскому краю.
«По предварительным данным, водитель автомашины «Лексус» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «Хонда-фит», - говорится в сообщении.
В результате аварии погиб водитель «Хонды», который не был пристегнут. Пассажир получил травмы.
На момент публикации новости ожидается комментарий краевого Минздрава о состоянии пострадавшего пассажира.