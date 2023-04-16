В Башкирии в ДТП погиб один человек

"Авария произошла в третьем часу дня на 16 км Аксеново - Аксаково - Белебей. По имеющейся информации, столкнулись Kia Sportage и Opel. В результате происшествия 52-летний водитель Opel от полученных травм скончался в медучреждении, три человека с различными травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.