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2 часа назад

В Новгородской области в ДТП погибли три человека

ТАСС

В ДТП в Любытинском районе Новгородской области погибли три человека. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

В Новгородской области в ДТП погибли три человека
Фото: ТАССТАСС

"На 144 км автодороги Спасская Полисть - Малая Вишера - Любытино - Боровичи в деревне Пустошки Любытинского района неустановленный водитель, управляя автомобилем BMW X5 на закругленном участке дороги по неустановленной причине не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В момент ДТП в автомобиле находилось три человека, которые скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, от удара автомобиль загорелся. Личности погибших устанавливаются. На месте автоаварии работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

ДТП,BMW X5,BMW,ГИБДД,
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