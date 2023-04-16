В Новгородской области в ДТП погибли три человека

"На 144 км автодороги Спасская Полисть - Малая Вишера - Любытино - Боровичи в деревне Пустошки Любытинского района неустановленный водитель, управляя автомобилем BMW X5 на закругленном участке дороги по неустановленной причине не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В момент ДТП в автомобиле находилось три человека, которые скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.