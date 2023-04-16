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1 час назад

Последствия массовой аварии в Москве попали на видео

Мослента

Несколько автомобилей пострадали в массовой аварии в Москве. Видео с места ДТП было опубликовано в Telegram-канале 360tv.

Последствия массовой аварии в Москве попали на видео
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По имеющейся информации, пять машин столкнулись на перекрестке улицы Дежнева и Северного бульвара. Виновником ДТП стал нетрезвый водитель автомобиля марки Lexus. Как сообщает источник, у мужчины с собой не было водительского удостоверения, от медосвидетельствования он также отказался.

Сообщается, что в аварии никто не пострадал. При этом на кадрах видно, что как минимум в одной машине от резкого столкновения сработали подушки безопасности. У двух автомобилей сильно поврежден капот.

Ранее в подмосковном Красногорске пьяные мужчины разбили чужой BMW на парковке.

ДТП,Lexus,BMW,Телеканал "360° Подмосковье",
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