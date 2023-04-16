Последствия массовой аварии в Москве попали на видео

Несколько автомобилей пострадали в массовой аварии в Москве. Видео с места ДТП было опубликовано в Telegram-канале 360tv.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По имеющейся информации, пять машин столкнулись на перекрестке улицы Дежнева и Северного бульвара. Виновником ДТП стал нетрезвый водитель автомобиля марки Lexus. Как сообщает источник, у мужчины с собой не было водительского удостоверения, от медосвидетельствования он также отказался.

Сообщается, что в аварии никто не пострадал. При этом на кадрах видно, что как минимум в одной машине от резкого столкновения сработали подушки безопасности. У двух автомобилей сильно поврежден капот.