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В Новосибирске водитель фуры задавил мужчину, который менял колесо

В Новосибирске грузовик наехал на водителя во время починки колеса, сообщили в Госавтоинспекции по области, передает NGS.ru.

В Новосибирске водитель фуры задавил мужчину, который менял колесо
© Газета.Ru

Авария произошла на дороге из Бердска в Академгородок. 66-летний водитель пикапа Nissan остановил машину на мосту через реку Бердь и вышел из салона, чтобы поменять поврежденное колесо.

В этот момент на мужчину наехал 30-летний водитель грузовика MAN. Водителя Nissan госпитализировали, он скончался в больнице. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Отмечается, что водитель грузовика был трезв.

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