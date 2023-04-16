В Новосибирске водитель фуры задавил мужчину, который менял колесо

В Новосибирске грузовик наехал на водителя во время починки колеса, сообщили в Госавтоинспекции по области, передает NGS.ru.
Авария произошла на дороге из Бердска в Академгородок. 66-летний водитель пикапа Nissan остановил машину на мосту через реку Бердь и вышел из салона, чтобы поменять поврежденное колесо.
В этот момент на мужчину наехал 30-летний водитель грузовика MAN. Водителя Nissan госпитализировали, он скончался в больнице. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Отмечается, что водитель грузовика был трезв.