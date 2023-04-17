В Приангарье автомобиль с водителем провалился под лед

Внедорожник «УАЗ Патриот» вместе с водителем ушел под лед Усть-Илимского водохранилища. Об этом сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Автомобиль затонул в районе населенного пункта Подъеланка, водитель не смог выбраться из салона и погиб.

© МЧС РФ по Иркутской области

«Водитель, несмотря на запрещающие знаки, решили пересечь акваторию водохранилища. Автомобиль затонул в 500 метрах от берега. Толщина льда в месте происшествия — около 30 сантиметров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что звонок в экстренные службы сделал пассажир, который остался на берегу. Глубина водохранилища в месте, где затонул автомобиль, составляет 40 метров. К поискам машины планируется привлечь водолазов Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.