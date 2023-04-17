Столкновение грузовика с попутками в Санкт-Петербурге попало на видео

Момент массовой аварии в Санкт-Петербурге, в которой пострадали восемь человек, попал на видео. Запись с камеры, установленной на одной из машин, опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».
ДТП произошло на пересечении Комендантского проспекта с Легковой улицей. На кадрах видно, как грузовик врезается в остановившиеся на перекрестке попутные машины.
По предварительным данным, повреждения получили 12 автомобилей, восемь человек пострадали. Как уточняет 78.ru, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии, детей в машинах не было.