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Авария с 12 автомобилями в Санкт-Петербурге попала на видео

Момент массовой аварии в Санкт-Петербурге, в которой пострадали восемь человек, попал на видео. Запись с камеры, установленной на одной из машин, опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Столкновение грузовика с попутками в Санкт-Петербурге попало на видео
© Газета.Ru

ДТП произошло на пересечении Комендантского проспекта с Легковой улицей. На кадрах видно, как грузовик врезается в остановившиеся на перекрестке попутные машины.

По предварительным данным, повреждения получили 12 автомобилей, восемь человек пострадали. Как уточняет 78.ru, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии, детей в машинах не было.

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