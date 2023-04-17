Грузовик врезался в два стоящих автомобиля на МКАД

Авария с участием трех автомобилей произошла на МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 40-го км МКАД (перед развязкой с Калужским шоссе) произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Судя по видео, два легковых автомобиля стояли в правой полосе, когда в них въехала грузовая машина. От удара одна легковушка отлетела в отбойник, а вторая проехала вперед несколько десятков метров. Информация о пострадавших уточняется. Движение в районе аварии затруднено.