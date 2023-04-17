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Грузовик опрокинулся на МКАД

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На внутренней стороне 85 км МКАД произошло столкновение между грузовиком и другим автомобилем. Об этом в своём Telegram-канале сообщает Дептранс Москвы.

В результате столкновения грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть, что вызвало временные затруднения в движении автомобилей. В данный момент проезжая часть была расчищена, а движение восстановлено.

На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее грузовой автомобиль переехал собственного водителя на МКАД.

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