Грузовик опрокинулся на МКАД

На внутренней стороне 85 км МКАД произошло столкновение между грузовиком и другим автомобилем. Об этом в своём Telegram-канале сообщает Дептранс Москвы.

В результате столкновения грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть, что вызвало временные затруднения в движении автомобилей. В данный момент проезжая часть была расчищена, а движение восстановлено.