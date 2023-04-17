В Германии при столкновении БМП пострадали американские военные

В Верхнем Пфальце (ФРГ) на автобане № 6 столкнулись четыре БМП. По предварительным данным, пострадали семь военнослужащих армии США. Об этом пишет Spiegel.
По данным журнала, колонна американской бронетехники двигалась по автостраде в сторону Чехии, когда произошло ДТП.
Причины аварии не называются.
Напомним, что это не первое ЧП с военной техникой армии США на трассе № 6. В феврале 2023 года на участке дороги между Хайльбронном и Нюрнбергом столкнулись два грузовика со взрывчаткой.
Один из них загорелся, но пожарным удалось его потушить. Опасный груз не пострадал.
При аварии серьезно пострадали водители большегрузов. Они были госпитализированы в одну из ближайших больниц.