На трассе М-11 столкнулись фура и легковой автомобиль

ГУ МЧС России по Новгородской области сообщило о столкновении фуры и легкового автомобиля на 486-м километре СПАД М-11 «Нева» в Маловишерском районе Новгородской области. Об этом сообщают «Новгородские ведомости».

Фото: МЧС России МЧС России

Отмечается, что из-за аварии было перекрыто движение в направлении Санкт-Петербурга. По имеющимся данным, фура столкнулась с легковым автомобилем, после чего упала на бок. В результате ДТП никто не пострадал.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Всем водителям, которые едут в направлении Санкт-Петербурга, напоминают о том, что съехать с трассы М-11 можно на 444-м километре Окуловского района, а также на 330-м километре Тверской области.