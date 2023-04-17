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16 минут назад

На трассе М-11 столкнулись фура и легковой автомобиль

Елена Прошина

ГУ МЧС России по Новгородской области сообщило о столкновении фуры и легкового автомобиля на 486-м километре СПАД М-11 «Нева» в Маловишерском районе Новгородской области. Об этом сообщают «Новгородские ведомости».

На трассе М-11 столкнулись фура и легковой автомобиль
Фото: МЧС РоссииМЧС России

Отмечается, что из-за аварии было перекрыто движение в направлении Санкт-Петербурга. По имеющимся данным, фура столкнулась с легковым автомобилем, после чего упала на бок. В результате ДТП никто не пострадал.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Всем водителям, которые едут в направлении Санкт-Петербурга, напоминают о том, что съехать с трассы М-11 можно на 444-м километре Окуловского района, а также на 330-м километре Тверской области.

Ранее грузовой автомобиль опрокинулся на 85 км МКАД.

ДТП,МЧС России,ГИБДД,
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