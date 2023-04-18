Пассажирский автобус попал в ДТП в Приморье

Вчера в Уссурийске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля Suzuki Grand Escudo, одна из пассажирок общественного транспорта получила травму, потребовавшую госпитализации, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Автобус маршрута № 2 ехал по улице Агеева, внедорожник – по улице Карбышева. 24-летний водитель Suzuki проигнорировал требование дорожного знака «Уступи дорогу» и выехал на главную улицу, где и столкнулся с автобусом, водитель которого такого поворота не ожидал. ДТП случилось 17 апреля в 12:55.

В автобусе находилось 20 пассажиров, среди них пострадала 59-летняя женщина, которую с места аварии увезли на «скорой» с переломом бедра. Остальные пассажиры и оба водителя в порядке.

Уточняются обстоятельства аварии, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийно-опасную ситуацию. Дорожные условия, на первый взгляд, были благоприятные – дорога сухая, асфальт ровный, небо ясное. Оба водителя оказались трезвы. Городская полиция разбирается в инциденте.