Грузовик врезался в отбойник и перевернулся на МКАД

Грузовой автомобиль попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Машина врезалась в отбойник и перевернулась.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«На внутренней стороне 77-го км МКАД (после развязки с Ленинградским шоссе) грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.