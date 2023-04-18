Грузовик врезался в отбойник и перевернулся на МКАД

Грузовой автомобиль попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Машина врезалась в отбойник и перевернулась.
«На внутренней стороне 77-го км МКАД (после развязки с Ленинградским шоссе) грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.
Судя по видео, после ДТП у грузовика отвалилось колесо, пересекло пять полос и ударилось в отбойник, едва задев легковушку. Отмечается, что движение транспорта осуществляется по 4 полосам из 5.