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54 минуты назад

Грузовик врезался в отбойник и перевернулся на МКАД

Газета.Ru

Грузовой автомобиль попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Машина врезалась в отбойник и перевернулась.

Грузовик врезался в отбойник и перевернулся на МКАД
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«На внутренней стороне 77-го км МКАД (после развязки с Ленинградским шоссе) грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Судя по видео, после ДТП у грузовика отвалилось колесо, пересекло пять полос и ударилось в отбойник, едва задев легковушку. Отмечается, что движение транспорта осуществляется по 4 полосам из 5.

ДТП,
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