СМИ: Дибров попал в ДТП в Москве

Телеведущий Дмитрий Дибров попал в аварию на северо-востоке Москвы. Полицейская машина врезалась в «Мерседес» звезды. Об этом пишет «Москва 24».

ДТП произошло на пересечении Звездного бульвара и Аргуновской улицы. Машина Диброва при повороте на Звездный бульвар задела полицейский микроавтобус, который ехал по полосе общественного транспорта.

Уточняется, что в результате аварии никто не пострадал. Сам телеведущий ждет эвакуатор на месте аварии.