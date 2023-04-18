СМИ: Дибров попал в ДТП в Москве

Телеведущий Дмитрий Дибров попал в аварию на северо-востоке Москвы. Полицейская машина врезалась в «Мерседес» звезды. Об этом пишет «Москва 24».
ДТП произошло на пересечении Звездного бульвара и Аргуновской улицы. Машина Диброва при повороте на Звездный бульвар задела полицейский микроавтобус, который ехал по полосе общественного транспорта.
Уточняется, что в результате аварии никто не пострадал. Сам телеведущий ждет эвакуатор на месте аварии.
Ранее стало известно, что в аварии погиб сооснователь российской сети ресторанов «Сыроварня», кондитер Алексей Левин. Вместе с ним погибли его брат и жена. 13-летний ребенок остался в живых. ДТП произошло в Орловской области.