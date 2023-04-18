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Дмитрий Дибров рассказал о ДТП с полицейским автомобилем

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Известный телеведущий Дмитрий Дибров назвал сегодняшнее ДТП с полицейским автомобилем бытовой ситуацией.

"В меня совершенно случайно въехал человек. У меня так тоже было", - поделился Дмитрий Дибров с журналистами издания "Газета.Ru".

Также телеведущий рассказал, что при разборе инцидента дал объяснения полиции. Никаких травм Дмитрий Дибров не получил, самочувствие хорошее.

СМИ: Дибров попал в ДТП в Москве

Ранее сообщалось, что Mercedes Дмитрия Диброва столкнулся с полицейским микроавтобусом на пересечении Звездного бульвара и Аргуновской улицы. Иномарку Диброва увезли на эвакуаторе.

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