Дмитрий Дибров рассказал о ДТП с полицейским автомобилем
Известный телеведущий Дмитрий Дибров назвал сегодняшнее ДТП с полицейским автомобилем бытовой ситуацией.
"В меня совершенно случайно въехал человек. У меня так тоже было", - поделился Дмитрий Дибров с журналистами издания "Газета.Ru".
Также телеведущий рассказал, что при разборе инцидента дал объяснения полиции. Никаких травм Дмитрий Дибров не получил, самочувствие хорошее.
Ранее сообщалось, что Mercedes Дмитрия Диброва столкнулся с полицейским микроавтобусом на пересечении Звездного бульвара и Аргуновской улицы. Иномарку Диброва увезли на эвакуаторе.