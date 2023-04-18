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40 минут назад

Момент ДТП с участием телеведущего Дмитрия Диброва попал на видео

Российская Газетаиещё 1

Авария с участием телеведущего Дмитрия Диброва попала на видео. Кадры публикуют в своем Telegram-канале "Известия".

Момент ДТП с участием телеведущего Дмитрия Диброва попал на видео
Фото: ТАСС / Александр ЩербакТАСС / Александр Щербак

"Судя по видео, автомобиль телеведущего сам врезался в служебную машину при перестроении", - говорится в описании.

ДТП произошло на пересечении Звездного бульвара и Аргуновской улицы. В результате аварии никто не пострадал.

Дмитрий Дибров - известный телеведущий. За время карьеры работал на пяти федеральных телеканалах (НТВ, "Первый канал", "Россия-1", "ТВ Центр" и "Звезда"). С 2001 года - член Академии Российского телевидения.

ДТП,Дмитрий Дибров,Первый канал,
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