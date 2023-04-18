Момент ДТП с участием телеведущего Дмитрия Диброва попал на видео

Фото: ТАСС / Александр Щербак ТАСС / Александр Щербак

"Судя по видео, автомобиль телеведущего сам врезался в служебную машину при перестроении", - говорится в описании.

ДТП произошло на пересечении Звездного бульвара и Аргуновской улицы. В результате аварии никто не пострадал.