Массовое ДТП с участием иностранца на Lamborghini произошло в Москве

Массовое ДТП произошло на Пушкинской площади в центре Москвы. Виновником аварии стал иностранец на арендованной Lamborghini, передает телеканал РЕН ТВ.
Водитель элитной иномарки столкнулся с такси, а оно — с еще одним автомобилем. По данным очевидцев, мужчина на рулем Lamborghini нарушил правила дорожного движения и повернул налево в неположенном месте. Никто из участников столкновения не пострадал. Правонарушитель признал свою вину.
Ранее на видео попал момент ДТП с участием телеведущего Дмитрия Диброва в Москве. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль шоумена врезается в полицейский микроавтобус при перестроении.