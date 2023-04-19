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1 час назад

Массовое ДТП с участием иностранца на Lamborghini произошло в Москве

Мослента

Массовое ДТП произошло на Пушкинской площади в центре Москвы. Виновником аварии стал иностранец на арендованной Lamborghini, передает телеканал РЕН ТВ.

Водитель элитной иномарки столкнулся с такси, а оно — с еще одним автомобилем. По данным очевидцев, мужчина на рулем Lamborghini нарушил правила дорожного движения и повернул налево в неположенном месте. Никто из участников столкновения не пострадал. Правонарушитель признал свою вину.

Ранее на видео попал момент ДТП с участием телеведущего Дмитрия Диброва в Москве. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль шоумена врезается в полицейский микроавтобус при перестроении.

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