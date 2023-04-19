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Причиной ДТП с фурой на M-11 стал маневр на скорости 200 км/ч

Причиной аварии с фурой, из-за которой перекрывали трассу М-11 «Нева» в Новгородской области, стал маневр на скорости 200 км/ч. Об этом госкомпания «Автодор» сообщила в своем Telegram-канале, опубликовав запись ДТП.

Причиной ДТП с фурой на M-11 стал маневр на скорости 200 км/ч
© Газета.Ru

Авария произошла 17 апреля на 486-м километре трассы. На записи видно, что водитель легковушки буквально втиснулся между двумя фурами. Один грузовик, не нарушая правил, двигался в левой полосе и завершал маневр опережения другой фуры, которая ехала в правом ряду.

«Легковушка буквально втиснулась между ними, перестраиваясь из одного ряда в другой, задев фуру в правом ряду. Водитель легковушки остался жив только благодаря тому, что дальнобойщик резко дал по тормозам. Но фура перевернулась и перекрыла движение на М-11», — рассказали в «Автодоре».

Водителю легкового автомобиля грозит лишение прав, а также претензии со стороны грузовой компании, говорится в публикации.

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