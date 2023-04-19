Причиной ДТП с фурой на M-11 стал маневр на скорости 200 км/ч

«Легковушка буквально втиснулась между ними, перестраиваясь из одного ряда в другой, задев фуру в правом ряду. Водитель легковушки остался жив только благодаря тому, что дальнобойщик резко дал по тормозам. Но фура перевернулась и перекрыла движение на М-11», — рассказали в «Автодоре».