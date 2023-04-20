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Российский подросток на Mercedes устроил массовое ДТП и попал на видео

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В Краснодаре подросток устроил массовое ДТП с участием девяти автомобилей и попал на видео. Кадры публикует пресс-служба городского управления МВД России в своем Telegram-канале.

16-летний россиянин ехал на большой скорости на Mercedes-Benz по улице Круговой и совершил наезды на стоящие припаркованные автомобили Toyota, Skoda, Ford, Mitsubishi, Nissan, Hyundai.

«Еще два автомобиля Volkswagen Passat и Volkswagen Polo получили повреждения в результате оторванных от ударов запчастей», — говорится в сообщении.

В результате случившегося никто не пострадал. Выяснилось, что транспортное средство принадлежит старшему брату несовершеннолетнего. В отношении подростка составлено два протокола — за управление автомобилем без прав и отсутствие страховки, — предусматривающих наложение штрафов в размере более 15 тысяч рублей.

Массовое ДТП с участием иностранца на Lamborghini произошло в Москве

9 апреля массовая авария с четырьмя автомобилями произошла на Ленинградском шоссе в Москве.

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