Массовое ДТП произошло у Белорусского вокзала в Москве

Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких легковых автомобилей и автобуса произошло напротив здания Белорусского вокзала в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал агентства «Москва».

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«Автобус, фургон и две машины такси столкнулись рядом с Белорусским вокзалом», — говорится в сообщении агентства.