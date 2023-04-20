Массовое ДТП произошло у Белорусского вокзала в Москве

Массовая авария с участием автобуса произошла у Белорусского вокзала в Москве
Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких легковых автомобилей и автобуса произошло напротив здания Белорусского вокзала в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал агентства «Москва».
«Автобус, фургон и две машины такси столкнулись рядом с Белорусским вокзалом», — говорится в сообщении агентства.
О том, что стало причиной аварии, неизвестно. Судя по видео, размещенному на канале, в результате ДТП перекрыты две полосы для движения транспорта.