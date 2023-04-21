Пенсионер взорвал «Газель» соседа из-за парковочного места

В Пензенской области пожилой мужчина взорвал «Газель» соседа за то, что он занял его место на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, ссора произошла в частном секторе города Никольска. 41-летний мужчина припарковал «Газель» рядом с домом 61-летнего соседа, что крайне не понравилось последнему. После словесной перепалки мужчины разошлись. Пенсионер пошел в сарай и изготовил взрывчатку-самоделку из банки с краской, пороха из патронов. Затем он метнул устройство в «Газель».