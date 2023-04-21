$81.62-0.0489.46+0.09

В Пензенской области пенсионер взорвал «Газель» соседа из-за парковочного места

В Пензенской области пожилой мужчина взорвал «Газель» соседа за то, что он занял его место на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пенсионер взорвал «Газель» соседа из-за парковочного места
©  Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

По данным канала, ссора произошла в частном секторе города Никольска. 41-летний мужчина припарковал «Газель» рядом с домом 61-летнего соседа, что крайне не понравилось последнему. После словесной перепалки мужчины разошлись. Пенсионер пошел в сарай и изготовил взрывчатку-самоделку из банки с краской, пороха из патронов. Затем он метнул устройство в «Газель».

Вернувшийся спустя несколько часов хозяин автомобиля увидел, что «Газель» повреждена взрывом.

Приехавшие на вызов сотрудники полиции задержали злоумышленника. За порчу чужого имущества ему грозит до пяти лет лишения свободы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий