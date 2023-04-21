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Рейсовый микроавтобус перевернулся под Новгородом

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В Старорусском районе Новгородской области перевернулся рейсовый микроавтобус. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Рейсовый микроавтобус перевернулся под Новгородом
© УГИБДД УМВД России по Новгородской области

В результате ДТП пострадало 4 человека. В местном отделении ГАИ уточнили, что авария произошла около 19:00 на автодороге «Демянск – Старая Русса – Волот». Всего в автобусе находились 14 человек. Причиной аварии стало то, что водитель совершил наезд на препятствие, когда объезжал другой автомобиль.

В данный момент на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

По факту аварии была организована проверка.

Ранее жертвами аварии с автобусом стали 12 человек в Индии.

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