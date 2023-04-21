Рейсовый микроавтобус перевернулся под Новгородом
В Старорусском районе Новгородской области перевернулся рейсовый микроавтобус. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.
В результате ДТП пострадало 4 человека. В местном отделении ГАИ уточнили, что авария произошла около 19:00 на автодороге «Демянск – Старая Русса – Волот». Всего в автобусе находились 14 человек. Причиной аварии стало то, что водитель совершил наезд на препятствие, когда объезжал другой автомобиль.
В данный момент на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
По факту аварии была организована проверка.
Ранее жертвами аварии с автобусом стали 12 человек в Индии.