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Mash: в ДТП с легковушкой и автобусом погиб судья Верховного суда Башкирии

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Судья Верховного суда Башкирии Андрей Власов погиб в ДТП на дороге Дюртюли – Нефтекамск. Предварительно, он уснул за рулем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

В ДТП с легковушкой и автобусом погиб судья Верховного суда Башкирии
© РИА Новости

Автомобильная авария произошла 22 апреля в 9:30. Автомобиль Mazda СХ-9 выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Peugeot Boxer, перевозивший 14 пассажиров.

Рейсовый микроавтобус перевернулся под Новгородом

По данным Mash Batash, за рулем японского кроссовера находился Андрей Власов, он погиб на месте. В ближайшую больницу доставлены 10 пассажиров автобуса и 1 пассажир Mazda. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что маршрутный автобус перевернулся из-за столкновения с легковушкой в Челябинске. В ДТП пострадали шесть человек.

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