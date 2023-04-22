В Новгородской области возбудили дело после ДТП с пассажирским автобусом
Уголовное дело возбуждено в Новгородской области по факту аварии с пассажирским автобусом, в которой пострадали семь человек, в том числе несовершеннолетняя.
Как выяснили следователи, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю и эксплуатировался без технического осмотра, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.