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В Новгородской области возбудили дело после ДТП с пассажирским автобусом

Уголовное дело возбуждено в Новгородской области по факту аварии с пассажирским автобусом, в которой пострадали семь человек, в том числе несовершеннолетняя.

В Новгородской области возбудили дело после ДТП с пассажирским автобусом
© РИА Новости

Как выяснили следователи, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю и эксплуатировался без технического осмотра, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

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