Автомобиль переехал лежащего человека на северо-западе Москвы

Автомобиль наехал на пешехода на улице Паршина во дворе дома № 19. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 22 апреля.

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— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

18 апреля автомобиль наехал на пешехода в районе дома № 54 на Ярославском шоссе. В Сети было опубликовано видео с моментом ДТП.