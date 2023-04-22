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Момент смертельного ДТП с мотоциклистом в Подмосковье попал на видео

В Подмосковье мотоциклист не справился с управлением и попал в смертельное ДТП, передает телеканал РЕН ТВ. Момент аварии попал на видео.

Момент смертельного ДТП с мотоциклистом в Подмосковье попал на видео
© Мослента

На снятых видеорегистратором кадрах видно, как мужчина вылетел на обочину и упал с транспортного средства. Авария произошла на Каширском шоссе.

Пострадавший получил тяжелые ранения и умер в больнице, уточнил источник.

Ранее в Москве произошло массовое ДТП с участием иностранца на Lamborghini. Авария случилась на Пушкинской площади.

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