Момент смертельного ДТП с мотоциклистом в Подмосковье попал на видео

В Подмосковье мотоциклист не справился с управлением и попал в смертельное ДТП, передает телеканал РЕН ТВ. Момент аварии попал на видео.

На снятых видеорегистратором кадрах видно, как мужчина вылетел на обочину и упал с транспортного средства. Авария произошла на Каширском шоссе.

Пострадавший получил тяжелые ранения и умер в больнице, уточнил источник.