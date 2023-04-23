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Екатеринбуржец с тонировкой и без прав попал в ДТП

В Екатеринбурге водитель легковушки Chevrolet Cruze без прав и с установленной тонировкой на машине врезался в Nissan. В результате аварии пострадала 14-летняя пассажирка легковушки, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Екатеринбуржец с тонировкой и без прав попал в ДТП
© ТАСС

«Водитель Chevrolet Cruze при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу автомашине Nissan. В результате ДТП пострадала 14-летняя пассажирка Chevrolet, с ушибами доставлена в больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером 22 апреля на перекрестке улиц Расточная и Монтажников. За рулем легковушки был 22-летний мужчина, у которого нет прав на управление машиной, также у мужчины нет полиса обязательного страхования. Помимо этого на стеклах Chevrolet Cruze была установлена пленка, запрещенная по ГОСТ.

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