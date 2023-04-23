Водитель иномарки сбил подростка в Краснокаменске

«Во двор 203 дома приехала женщина, чтобы «прикурить» машину подруги. Свой автотранспорт она припарковала так, что загородила проезд. Мимо проезжавший автомобиль начал сигналить, чтобы пропустили его. Водитель села за руль и нажала педаль газа. Перед машиной стояли трое несовершеннолетних мальчиков, которые помогали дамам держа капот. В результате данных действий под колёса попал один подросток. Ребёнок получил компрессионный перелом позвоночника, перелом лодыжки, ссадины и ушибы», - говорится в публикации.