Водитель иномарки сбил подростка в Краснокаменске
Водитель иномарки Honda сбил подростка в одном из дворов Краснокаменска. Об этом сообщили в УГИБДД России по Забайкальскому краю.
«Днём 22 апреля в Краснокаменске, по адресу: 2 микрорайон, 203, на дворовой территории, водитель Honda допустил наезд на 15-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход получил травмы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - рассказали в ведомстве.
В Telegram-канале «Инцидент Краснокаменск» поделились подробностями произошедшего:
«Во двор 203 дома приехала женщина, чтобы «прикурить» машину подруги. Свой автотранспорт она припарковала так, что загородила проезд. Мимо проезжавший автомобиль начал сигналить, чтобы пропустили его. Водитель села за руль и нажала педаль газа. Перед машиной стояли трое несовершеннолетних мальчиков, которые помогали дамам держа капот. В результате данных действий под колёса попал один подросток. Ребёнок получил компрессионный перелом позвоночника, перелом лодыжки, ссадины и ушибы», - говорится в публикации.