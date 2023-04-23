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14-летний школьник погиб из-за ДТП с пьяным россиянином

В Приморском крае задержали 33-летнего россиянина, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти двух подростков. Об этом в воскресенье, 23 апреля, Следственного комитета России (СКР).

14-летний школьник погиб из-за ДТП с пьяным россиянином
© globallookpress.com

По данным следствия, 22 апреля в поселке Пластун пьяный водитель внедорожника совершил ДТП с автомобилем под управлением 15-летнего школьника, в салоне которого находились два его несовершеннолетних друга. От удара автомобиль со школьниками улетел в кювет и разбился о дерево.

После аварии находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина сбежал с места ДТП. Двое 14-летних пассажиров машины погибли, 15-летний водитель находится в больнице в тяжелом состоянии.

В настоящее время подозреваемый задержан, на месте проведен осмотр, допрашиваются свидетели.

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