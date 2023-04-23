$81.27-0.2189.46+0.11

Двое мужчин похитили из банкоматов в подмосковном магазине 4,2 миллиона рублей

Двое мужчин похитили из банкоматов в подмосковном магазине 4,2 миллиона рублей
© Lenta.ru

В Балашихе двое неизвестных похитили из банкоматов магазина 4,2 миллиона рублей. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает Telegram-канал 112.

Мужчины в камуфляжной одежде с помощью монтировки пробрались ночью в фойе магазина и вскрыли два банкомата, в которых находилось 1,4 и 2,8 миллиона рублей. Грабители забрали все деньги и скрылись. По факту возбуждено уголовное дело, мужчин разыскивают.

Ранее сообщалось, что москвичка отдала незнакомцу с ребенком почти миллион рублей взаймы на дорогу до Абхазии. Когда девушка перевела деньги, он перестал выходить на связь. Москвичка обратилась в полицию.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий