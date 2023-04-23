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В Подмосковье в массовом ДТП погиб ребенок

В массовом ДТП в Подмосковье погиб 10-летний ребенок, четверо взрослых пострадали, передает MK.RU. Авария произошла в Истринском городском округе на трассе ММК — Духанино — Андреевское — Истра.

В Подмосковье в массовом ДТП погиб ребенок
© Мослента

По данным источника, водитель иномарки Toyota RAV4 выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Volkswagen Transporter. В аварии пострадали оба водителя, а также 17-летний сын шофера Volkswagen и 50-летняя пассажирка Toyota. 10-летний сын водителя Toyota умер на месте от полученных травм.

Ранее на видео попал момент смертельного ДТП с мотоциклистом в Подмосковье. Водитель не справился с управлением и вылетел на обочину.

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